Oberndorf a. N. Fußgänger bei Unfall verletzt: Fahrer flüchtet

Laut Polizei war der erheblich alkoholisierte Fußgänger gegen 21 Uhr auf der Rosenfelder Straße in Richtung Neckarstraße unterwegs. Als sich der Mann auf der Hochbrücke befand, wurde er von einem Auto gestreift, dessen Fahrerin oder Fahrer von der Balinger Straße her auf der Brücke in Richtung Talstraße beziehungsweise Talplatz fuhr.