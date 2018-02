Oberndorf (pwo). Altbürgermeister Klaus Laufer hat uns dieses Foto zukommen lassen. Die Aufnahme stammt von Elmar Seidel. Das alte Heulerle vor der Braustube ist in doppelter Hinsicht ein historisches Bild. Der Schantle vergießt schon beim Narrensprung 2017 vor der Braustube dicke Tränen – wohl im Gedanken daran, dass dieser frühere Hort gemütlicher und gepflegter Oberndorfer Gastlichkeit bald ein Opfer der Abrissbirne wird. Für viele Oberndorfer wirklich ein Grund zum Heulen. Das Lokalgeschehen war natürlich am gestrigen Schmotzigen wieder ein beliebtes Thema der Gruppen in den Lokalen. Wir werden noch ausführlich berichten.