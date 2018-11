Oberndorf a. N. "Es ist viel nebulös"

Oberndorf. Im März vergangenen Jahres kam die geplante Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im Bochingen zum ersten Mal öffentlich im Oberndorfer Gemeinderat zur Sprache. Der Standort am Bochinger Ortsausgang Richtung Boll fand nicht bei allen Stadträten Zustimmung. Kontrovers wurde seither immer wieder diskutiert, wenn das Thema auf der Agenda stand. Die Fraktion der Freien Wähler stand dem Vorhaben sehr kritisch gegenüber. Von Anliegern des Geländes gab es allerhand Bedenken gegen die Ansiedlung des Discounters, die sie zum Teil auch in Leserbriefen kund taten.

Nachdem die punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans Ende Oktober mehrheitlich vom Gemeinderat beschlossen worden war, hat man nun am Dienstag mit dem gefassten Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Am Brühlbach" endgültig ein Knopf an die Sache gemacht.

Wie zu erwarten, stimmten die Freien Wähler (FWV) fast geschlossen dagegen, Wolfgang Schittenhelm enthielt sich. Fraktionssprecher Dieter Rinker erklärte, man wehre sich dagegen, dass von den anderen Fraktionen zum Teil der Eindruck vermittelt worden sei, die Freien Wähler würden "Bochingen den Markt nicht gönnen". Allerdings sehe man es nicht als Standortgerechtigkeit an, wenn der Markt auf einem Gelände erstellt werden soll, auf dem in unmittelbarer Nähe – am Brühlbach –­ Renaturierungsmaßnahmen stattfinden. Er stellte erneut in Abrede, dass man sich von Seiten der Verwaltung intensiv genug um einen alternativen Standort bemüht habe. Nun werde das Gewerbegebiet "Vogelloch" erweitert. Dabei habe sich der Bochinger Ortschaftsrat – etwa in Sachen Lärmbelästigung – für die angrenzenden Wohngebiete stark gemacht. Das habe er "Am Brühlbach" vermisst, so Rinker.