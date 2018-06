Oberndorf a. N. Erst das Essen, dann der HIV-Test

Oberndorf. Der Fokus liegt auf den Kampf gegen Aids, sagte Benno Baumeister und bedankte sich für die Hilfe aus Oberndorf. Die Kleidung sei an Häftlinge und Aidskranke verteilt worden.

Die politische Situation in Burundi erinnere ihn an seine eigene Kindheit, erzählte er. 1938 geboren bekam er die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges mit. Zerbombte Dörfer, Wiederaufbau – das hätte er in dem diktatorischen Staat Burundi in Ostafrika zwei- bis dreimal erlebt.

Ungefähr 2600 HIV-infizierte und Aidskranke betreut er mit der Organisation "Nouvelle Esperance" in einem Tageshospital in einem Armenviertel der Hauptstadt Bujumbura in Burundi. Zudem an die 3000 Schulkinder und ein Mutter-Kind-Heim für erkrannte Mütter. Infizierte Mütter können ihre Kinder inzwischen unter ärztlicher Betreuung so auf die Welt bringen, dass das Kind sich nicht mit dem HIV-Virus ansteckt. 2017 waren es 95 Kinder, die auf diese Weise geboren wurden, berichtet der Pater.