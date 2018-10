Oberndorf a. N. Einstige Bergwerke im Schwarzwald

Der Höhlenforscher stellte Bergwerke in Hallwangen, Freudenstadt und Baiersbronn vor und zeigte auch Bilder und Pläne des Stammelbachstollens in Hinterlehengericht sowie dem Rohrbachstollen in Hallwangen. Teilweise habe man schon im zwölften Jahrhundert angefangen, Stollen zu graben, um an die begehrten Bodenschätze zu kommen, berichtete Strittmatter.

Wie schwer die Arbeit damals war, werde heute in den Besucherbergwerken vor Ort anschaulich vermittelt.