Oberndorf a. N. Ein getanztes Ständchen zum Geburtstag

Nach der Narrenmesse am Samstagabend stieg im Festzelt die große Rock-Frog-Party, bei der die Froschen-Kapelle aus Radolfszell die Bühne samt Zelt rockte. Die 25 Musiker vom Bodensee präsentierten sich in Höchstform und unterhielten ihre Gäste mit Rock, Pop, Schlager und Metal, aber auch mit Klassikern der bayerischen und böhmischen Blasmusik bis spät in die Nacht hinein.