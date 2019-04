Oberndorf - Nachdem das Easter Cross Festival am Samstag rockig gestartet war, ging es auch am zweiten Tag rund. Auf der Bühne der Neckarhalle standen am Ostersonntag unter anderem Stick To Your Guns, Deez Nuts, Nasty, Straightline, Get The Shot, Chelsa Deadbeat Combo, Grove Street Families und Honeymoon Lecter.