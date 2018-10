Oberndorf a. N. Durch den Scanner muss jeder

Danach mussten alle durch den Sicherheitscheck: durch die Sicherheitsschleuse und den Body-Scanner. Es gab keine Beanstandungen.

Nun durfte die Gruppe mit einem Bus weiter zur Vorfeldrundfahrt und der Flugzeugabfertigung beim An- und Abflug fahren. Vorbei ging es an der Feuerwehr, teuren Firmenjets und einmotorigen Maschinen. Auch der Tower in Bernhausen war zu sehen. Auf dem ganzen Areal gilt Tempo 30 und Flugzeuge haben Vorfahrt.

Schließlich ging es im Gänsemarsch durch die kameraüberwachte Gepäckverteilung, und vor dem Ende der Führung mussten alle noch im Ankunftsbereich durch den Zoll. Es gab keine Beanstandungen, stellten die VdKler gut gelaunt fest.

Auf der Rückfahrt über Tübingen und Rottenburg fand in Mühlheim im "Rössle" die Abschlusseinkehr statt.