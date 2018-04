Oberndorf a. N. Dorfrocker zu Besuch beim Schwabo

Wir nutzten die Gelegenheit, mit den Jungs ein Interview zu führen und sie über ihr neues Album auszuquetschen. Über die Fans in der Region hatten die Brüder nur Gutes zu sagen, weshalb sie sich auch schon riesig auf ihren Auftritt am 30. April beim Maifest in Wiesenstetten freuen.

Klar ist: Die Dorfrocker lieben den Schwarzwald, noch mehr aber lieben sie ihre Heimat Franken - und das dortige Bier. Mehr im Interview!