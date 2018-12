Oberndorf a. N. Bunter Marktplatz in sehr anheimelnder Atmosphäre

Oberndorf. Zwei Tage lang – am Samstag, 8. Dezember von 13 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 9. Dezember, von 12 bis 18 Uhr – verwandelt sich die Oberndorfer Oberstadt in ein Weihnachtswunderland. In einem stimmungsvollen Rahmen gibt es ein großes Angebot mit einem familienfreundlichen Programm auf der Bühne am Ledermarkt und vielen Holzbuden. Darin werden süße und herzhafte Leckereien, aber auch Handarbeiten und viele weihnachtliche Geschenkideen angeboten.