Oberndorf a. N. Blick in die Zukunft fällt positiv aus

Oberndorf. Glatthaar konnte wiederum mit guten Nachrichten aufwarten. An die 6200 Patienten wurden in diesem Jahr stationär behandelt – "so viele wie noch nie". Eine Aussage, die der Geschäftsführer jetzt schon seit Jahren machen kann. Dazu kamen 12 000 ambulante Behandlungen. Der Notarztdienst, in Zusammenarbeit mit dem DRK, fuhr mehr als 850 Einsätze, davon allein vom Krankenhaus direkt die Hälfte.

"Im Gegensatz zu manch anderen Häusern können wir auf eine positive Zukunft blicken, was auch für die Bevölkerung unserer Raumschaft von größter Bedeutung ist", so Glatthaar.

Eine Neuigkeit hatte der Geschäftsführer zudem im Gepäck: Ab Mitte Januar wird die stationäre Handchirurgie mit einem weiteren externen Operateur ergänzt. Einschließlich der Schüler der Krankenpflegeschule beschäftigt das Oberndorfer SRH-Krankenhaus 305 Mitarbeiter. Seit dem Betriebsübergang zur SRH wurde der Personalstand um 37 Stellen auf nun 205 Vollstellen erhöht.