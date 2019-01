Ich bin Peterstaler. Halt, Moment. Ich bin natürlich Oberndorfer. Genauer gesagt Oberndorferin. Und als solche weiß ich die Qualität unseres Trinkwassers zu schätzen. Seit Neuestem komme ich sogar in den Sitzungen des Gemeinderats in den Genuss dieses durststillenden Lebensmittels – abgefüllt in eine hübsche Karaffe mit dem Aufdruck: "Oberndorfer Lei(s)tungswasser. Bei uns läuft’s." Eine schöne Idee des städtischen Wasserwerks. Neben regionalem Johannisbeersaft und Mineralwasser mit "Blubb" bietet sich den Stadträten jetzt eine echte Alternative zur Stärkung des kommunalen Eigenbetriebs. Wenn die Sitzung mal wieder länger geht, bleibt allerdings nur der Griff zum muntermachenden koffeinhaltigen Getränk – besser bekannt als Cola. Aber was da drin ist, das will man lieber nicht so genau wissen.