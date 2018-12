Oberndorf a. N. "Adventsmärktle" wird zum Treffpunkt für Jung und Alt

Oberndorf-Aistaig. Das Aistaiger Adventsmärktle, aus einer spontanen Idee heraus geboren, wurde am Samstag zu einem Treffpunkt für Jung und Alt. Zahlreiche Besucher genossen die vorweihnachtliche Stimmung und das heimelige Ambiente rund um das evangelische Gemeindehaus. Ursprünglich gab es den Gedanken, nur ein "Märktle" zu veranstalten. Nachdem aber immer mehr Teilnehmer Interesse bekundet hatten, entstand auf dem Gelände rund um das evangelische Gemeindehaus ein liebevoll dekoriertes Weihnachtsdorf, in dem es, außer vielleicht an einer dünnen Schneedecke, an nichts fehlte.