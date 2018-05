Oberndorf a. N. 150 Quadratmeter für die Mitarbeiter

Oberndorf. Letztlich entsprach die Unterbringung auch nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, heißt es in einer Mitteilung. Es bedurfte einer neuen Lösung, die nun an der Austraße auf dem ehemaligen "Jetter-Areal" gefunden wurde. Die Räumlichkeiten sind inzwischen von den fünf städtischen Waldarbeitern, darunter auch ein Forstwirtschaftsmeister, die für den Oberndorfer Stadtwald zuständig sind, bezogen. Ein Büroraum ist an den beim Landkreis Rottweil beschäftigten Revierleiter Simon Köninger vermietet.

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik nahmen den Umzug der Forstbeschäftigten nun kürzlich auch zum Anlass, die Räumlichkeiten in Augenschein zu nehmen.

Hierbei konnten sie sich ein Bild über die Größe und Ausstattung der neuen Einrichtung verschaffen. Auf einer Nutzfläche von rund 150 Quadratmetern sind Büroräume, Räume für die Ausbildung, für Mitarbeiterschulungen sowie zum Umkleiden und die erforderlichen sanitären Anlagen untergebracht.