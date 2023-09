Nach dem enttäuschenden Auftritt in Offenburg sollte alles besser werden: Im Heimspiel gegen den TSV Essingen kassierte der FC Holzhausen stattdessen die nächste Pleite und verliert 0:2.

Die Partie begann mit einer halbstündigen Verzögerung, da die Gäste auf der Autobahn im Stau standen. Als die Partie um 14.30 Uhr dann angepfiffen wurde, waren die Essinger aber trotzdem wacher wie die Gastgeber.

Früher Rückstand

Nach gerade einmal neun Minute brachte Niklas Groiß die Gäste nach Vorarbeit von Lukas Rösch in Führung. Gerade mit diesen zwei sehr körperlich präsenten Akteuren hatte die Maier-Elf immer wieder Probleme. Wenig später ließ zunächst Janik Michel den Ausgleich liegen – dann vergab Fabio Pfeifhofer die Monsterchance. Einen Querball von Kevin Müller schob er am leeren Tor vorbei.

Dem FCH war das mangelnde Selbstvertrauen im weiteren Verlauf immer mehr anzumerken. Schlimmer wurde es dann noch, als Janik Wiedman mit seinem ersten Ballkontakt das 2:0 für Essingen erzielte. Die Nummer 21 des TSV war wenige Sekunden zuvor aufs Feld gekommen und setzte sich im Kopfballduell gegen Max Brendle durch.

Zu wenige Torchancen

Die Gäste brachten die Führung in der Folge souverän über die Zeit, der FCH erspielte sich im Prinzip bis in die Nachspielzeit keine nennenswerten Torchancen mehr. Dann scheiterte Michel mit seinem ersten Abschluss am gut parierenden Jerome Weisheit.

FC Holzhausen – TSV Essingen 0:2 (0:1).

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Marius Oberle, Carlos Antonio Konz, Kevin Müller (88. Julian Oberle), Max Brendle (58. Noah Haller), Enrico Huss (76. Tim Göttler), Nils Schuon, Niklas Schäuffele (76. Lysander Skoda), Oliver Grathwol (62. Marc Wissmann), Fabio Pfeifhofer, Janik Michel.

TSV Essingen: Jerome Weisheit – Tim Ruth, Blend Etemi, Niklas Groiß (85. Alexander Paul), Yusuf-Serdar Coban, Lukas Rösch, Felix Nierichlo (69. Filip Sapina), Steffen Lang (46. Patrick Auracher), Besnik Koci, Tim Seifert (56. Janik Wiedmann), Erman Kilic (75. Fabian Leidenbach).

Tore: 0:1 Niklas Groiß (8.), 0:2 Janik Wiedmann (57.).

Schiedsrichter: Luigi Satriano (Zell im Wiesental) – Lukas Mayer, Nico Nemtinow.

Zuschauer: 200.