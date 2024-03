1 Klaus Weber spricht über die Zukunft der Kinder. Foto: Steinmetz

Die Luft scheint aus dem OB-Wahlkampf in Rottenburg raus zu sein. „Die Leute haben sich ihr Meinungsbild gemacht“, vermutet Kandidat Klaus Weber, der zu seiner Wahlveranstaltung mit dem Fahrrad gefahren ist.









Vor dem Haus am Metzelplatz 5 hat er Zweifel, ob noch jemand zu der Wahl-Veranstaltung im Seminarraum kommt. Ein paar Minuten später: Drei Frauen steigen die Treppen in den zweiten Stock hoch. Sie bleiben die einzigen Besucherinnen. Es wird für den Kandidaten dennoch kein einfacher Abend: Die Rathausmitarbeiterinnen sind gekommen, um mit Klaus Weber Tacheles zu reden. Denn was dieser über die Rottenburger Verwaltung mit 650 Mitarbeitern gesagt hat, das wollen sie so nicht stehen lassen.