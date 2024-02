1 Beim Neujahrsempfang gab OB Jürgen Großmann seine erneute Kandidatur bekannt. Foto: Thomas Fritsch

In diesem Jahr steht die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Nagold an. So weit, so bekannt. Jetzt hat der Gemeinderat erste Details festgelegt – auch das Datum der Wahl.









Die Bürger Nagolds werden am 22. September über ihr künftiges Stadtoberhaupt abstimmen. Das steht spätestens nach der jüngsten Sitzung des Nagolder Gemeinderates fest. Sollte es nötig werden, eine Stichwahl abzuhalten, so wird diese am 6. Oktober stattfinden.