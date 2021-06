Regenbogen-Kapitänsbinde bei der EM 2021 UEFA-Überprüfung gegen Neuer eingestellt

Manuel Neuer spielt bei der EM mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Die Botschaft gegen Homophobie kommt gut an - wohl aber nicht bei der UEFA. Der Dachverband ermittelt – die Überprüfung sei am Sonntagabend aber schon wieder eingestellt worden.