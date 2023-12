OB-Wahl entschieden: Ulmer wählen Amtsinhaber Czisch überraschend ab

1 Machtwechsel in Ulm: Martin Ansbacher von der SPD (r.) löst Gunter Czisch (CDU) als Oberbürgermeister ab. Foto: dpa/Stefan Puchner

SPD-Mann Martin Ansbacher setzt sich bei der Stichwahl um den Rathauschefposten gegen Gunter Czisch (CDU) durch.









Die Oberbürgermeisterwahl in Ulm ist entschieden. Der neue Rathauschef in der 130 000-Einwohner-Stadt heißt Martin Ansbacher. Der Anwalt und SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat gewann die Stichwahl am Sonntag Abend letztlich deutlich mit 55 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung war enttäuschend, sank von rund 40 Prozent im ersten Wahlgang auf knapp mehr als 38 Prozent. Wahlberechtigt in der Donaustadt waren 91 000 Menschen.