Der jährliche Familienausflug der Abteilung Tischtennis des TSV Nusplingen hat in diesem Jahr ins Wildental im Kleinwalsertal geführt. Über 50 Personen nahmen an der beliebten Veranstaltung teil und erlebten vier abwechslungs- und erlebnisreiche Tage. Die Familiengruppe erkundete die Breitachklamm, die Oberstdorfer Skiflugschanze und machte einen Tagesausflug auf die Kanzelwand, während die Wandergruppe mehrere Gipfel in der Umgebung um die Wildentalhütte erwanderte. Aber auch gesellschaftlich war einiges geboten: Manch zünftigen Hüttenabend feierten die Teilnehmer in der Selbstversorgerhütte. Bei bestem Wanderwetter kamen alle Teilnehmer auf ihre Kosten und konnten mit großartigen Eindrücken in Richtung Heimat fahren. Das Bild zeigt die Teilnehmer bei ihrem verlängertem Wanderwochenende vor prächtiger Bergkulisse. Foto: Klaiber