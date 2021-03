2 Dennis Ullmann und Gerd Klaiber setzen an der Bära die Nisthilfen ein. Fotos: Graf Foto: Schwarzwälder Bote

Naturschutz: Nusplinger Fischer helfen dem Eisvogel entlang der Bära

Nusplingen. Der Eisvogel ist ein Tier, das unter strengem Naturschutz steht. Lediglich rund 10 000 Brutpaare leben in Deutschland. Mindestens zwei davon haben ihr Lager in Nusplingen aufgeschlagen.

Um die seltene Vogelart zu schützen, haben die Pächter des Nusplinger Bära-Abschnittes eine Nisthilfe für die Vögel angebracht.

Im vergangenen Jahr war der Eisvogel erstmals in Nusplingen gesichtet worden. Das blau-orange gefiederte Tier ernährt sich von kleinen Süßwasserfischen und brütet an Steilhängen in der Nähe von klarem, langsam fließendem Gewässer. Das Ökosystem Bära in Nusplingen ist somit ein idealer Lebensraum für den Vogel.

In Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde haben sich die Nusplinger Fischer dazu entschlossen, den Schutz und die Verbreitung der seltenen Vogelart durch das Anbringen einer Nisthilfe zu unterstützen. Dazu haben sich die Fischer zunächst genaustens über das Thema informiert, dann eine geeignete Stelle ausfindig gemacht und die entsprechende Nisthilfe organisiert, bevor Dennis Ullmann und Gerd Klaiber diese dann stellvertretend für die Pächter des Bachabschnittes in den Boden einsetzten.

Normalerweise gräbt sich der Eisvogel mit seinem auffallend kräftigen Schnabel Hohlgänge, um in diesen dann zu brüten. Diese Arbeit haben ihm nun die Fischer abgenommen. Jetzt könne man nur noch hoffen, dass der Vogel die Hilfe nutze, erklärte Gerd Klaiber.

Wo genau sich die Stelle befindet, ist nur wenigen Personen bekannt. Dies sei auch so gewollt, denn der Kleinfischjäger brauche Ruhe zum Nisten.

Im Übrigen steht der Eisvogel zur Wahl des Vogels 2021. Noch bis zum 19. März kann online zwischen zehn verschiedenen Vogelarten abgestimmt werden.