Nusplingen Mehrjährige Mammutaufgabe für Nusplingen

Anhand dieser Ergebnisse erfolgt eine Zustandsklassifizierung in fünf verschiedene Klassen. Die Zustandsklasse null steht für die höchsten Schäden und umgehenden Handlungsbedarf, die Zustandsklasse eins für kurzfristigen Handlungsbedarf. In diesen beiden Zustandsklassen liegen bisher rund 28 Prozent der Kanäle und 30 Prozent der Schächte. Im Vergleich zum Landes- und Bundesdurchschnitt sei das nach derzeitigem Stand rund das Doppelte. Die Ergebnisse für alle Sammler und die Kanäle in Heidenstadt liegen bisher nicht vor, doch die Verwaltung hofft dort auf geringere Schäden. Außerdem müssen die endgültige Zustandsklassifizierung mit Schadensdichte sowie die vom Büro dann vorgeschlagenen Maßnahmen mit Wirtschaftlichkeitsprüfung abgewartet werden.