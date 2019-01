Nusplingen Ehrennadel für Treue zum Verein

Bei den Aktiven nahm Karl Edelmann vom Blasmusikkreisverband die Ehrungen vor: Für zehn Jahre erhielten Tabea Klaiber und Mandy Gruber die Ehrennadel in Bronze, für 20 Jahre Jens-Michael Horn und Lisa Horn die Ehrennadel in Silber. Für 40 Jahre bekamen Volker Klaiber und Rosemarie Spöri die Ehrennadel in Gold mit Diamant, eine Urkunde und ein Weinpräsent überreicht. Für 50 Jahre ging an Hans Ludwig Klaiber die Ehrennadel in Gold mit Diamant, eine Urkunde und ein Weinpräsent.

Die Ehrungen bei den passiven Mitglieder nahm Hans Klaiber vor. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Ellen Gottlieb mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet, für 30 Jahre Mitgliedschaft Ute Dett und Sylvia Schmid mit der Ehrennadel in Gold. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden folgende Mitglieder mit der MVN Urkunde und einem Weinpräsent ausgezeichnet: Jürgen Albrecht, Emmi Braun, Jürgen Dett, Michael Dilger, Georg Hager, Margot Kästle, Hans Klaiber, Manfred Kleiner, Wolfgang Müller, Frank Seeger und Birgit Staiger. Seit 50 Jahren Mitglieder sind Artur Grochowski, Johannes Horn, Josef Klaiber, Willi Klaiber, Engelbert Rebstock, Erhard Ritter und Karoline Stahlberg. Zu Ehrenmitgliedern wurden Artur Grochowski, Hermann Kaufmann, Elke Kaufmann, Willi Haag jr., Josef Klaiber und Emil Keßler ernannt.

Für fleißige Probenbesuche und Auftritte wurden belohnt: Vincent Wäschle und Tobias Kleiner, Manfred Dett, Carina Dett, Walter Klaiber, Hans Dett, Nicole Steidle, Hermann Kaufmann, Sven Schilling, Dieter Wäschle, Willi Dett, Hans Klaiber, Rosemarie Spöri, Konrad Dett, Emil Keßler, Eberhard Dett, Willi Huber, Willi Decker und Franz Dett.