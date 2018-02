Auch in Zukunft kann nichts schiefgehen mit der Fasnet in Nusplingen: Den Narrensamen haben die erwachsenen Narren am Schmotzigen Donnerstag reichlich ausgesät. Die Hansele zogen den Pflug vorweg, so dass die Sämänner ihn ausbringen konnten, auf dass er reiche Früchte tragen möge. Fanfarenzug und Lumpenkapelle des Musikvereins begleiten den Umzug. Fotos: Klaiber