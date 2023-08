Als Synchronsprecherin für TKKG und als Polizistin in der ZDF-Erfolgsserie „Notruf Hafenkante“ ist sie mittendrin in den spannendsten Abenteuern – und auch im Europa-Park gab es für Rhea Harder-Vennewald in den 16 europäischen Themenbereichen einiges zu entdecken.

Bei einer Fahrt in der Holzachterbahn Wodan raste sie im Isländischen Themenbereich durch die Welt der nordischen Mythologie und bei „Whale Adventures – Northern Lights“ machte sie sich gemeinsam mit ihrer Familie auf die Suche nach Papageientauchern, Walrössern und Seebären, berichtet der Park.

Bevor sich Rhea Harder-Vennewald wieder auf die Jagd nach Schurken und Verbrechern begibt, ließ sie sich zudem bei einer Reise in der „Liechtensteiner Ballonfahrt“ den Wind um die Nase wehen, erklärt der Park.