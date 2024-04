1 Eine Menschenmenge versammelt sich vor dem Westfield Shopping Centre. Medienberichten zufolge wurden in dem Einkaufszentrum in Sydney mehrere Menschen niedergestochen und eine Person von der Polizei erschossen. Foto: Rick Rycroft/AP

Ein Nachmittag in einem belebten Einkaufszentrum wird plötzlich zum Alptraum: Ein Mensch sticht auf mehrere Personen ein. Die Polizei ist schnell vor Ort, der mutmaßliche Täter stirbt.









Sydney - Bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der australischen Millionenmetropole Sydney sind fünf Menschen getötet worden. Zudem sei der mutmaßliche Täter angeschossen worden und gestorben, sagte Anthony Cooke, der stellvertretende Chef der Polizei New South Wales, auf einer Pressekonferenz. Es gebe nur einen mutmaßlichen Täter. Es bestehe keine weitere Gefahr. Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters und einem möglichen Motiv machte die Polizei zunächst nicht.