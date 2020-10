Nordschwarzwald Ladendieb fliegt bei Corona-Kontrolle auf

Von über 3000 Kontrollierten, teilt die Polizei mit, hätten sich etwa 700 nicht an Maskenpflicht gehalten. Da sich der überwiegenden Teil der Fahrgäste "vorbildlich und verständnisvoll" an die Maskenpflicht halte, hätten die Beamten auch diesmal mit "Fingerspitzengefühl und Augenmaß" agiert. Lediglich in fünf Fällen hätten die Polizisten ein Bußgeld verhängt, da die Betroffenen sich uneinsichtig gezeigt hätten.