Nordschwarzwald Dokumentation lädt zur Spurensuche

Lediglich eine zivile Gruppe, Schwarzwälder RAD-Maiden (Reichsarbeitsdienst), war einmal auf Kaffeebesuch beim "Führer". Wie Hitler auf die jungen Frauen gewirkt hat, belegt ein Auszug aus dem Brief einer "Maid" an ihre Eltern: "Er muss die Wahrheit selbst sein, so ohne Falsch, so schlicht und klar kommt alles aus ihm, was er sagt. Die ungeheure Befriedigung liegt über ihm, das ernste Glück, dadurch, dass er das Höchste erreicht hat: die Verwirklichung seiner Idee."

D ie zahlreichen Begleitpersonen wurden während seines Aufenthalts im FHQ in den Hotels Waldeck (Freudenstadt), Kniebis Lamm, Alexanderschanze und Zuflucht sowie den Barackenlagern Alexanderschanze und Zuflucht untergebracht. Vom Tannenberg aus unternahm Hitler zwei Fahrten ins Elsass unter großem Geleit. Am Tag seiner Abreise nach Berlin über den Bahnhof Oppenau unternahm er einen Abstecher nach Freudenstadt, wo er unter dem Jubel der Bevölkerung das Reservelazarett besuchte.

Heute ist davon nicht mehr viel zu sehen

Nach Hitlers Aufenthalt blieb die Anlage bis in den April 1945 unter militärischer Überwachung. Deutsche Truppen nahmen im April 1945 unter dem Eindruck der vorrückenden Franzosen erste Zerstörungen an den Bauwerken vor. Französische Streitkräfte führten in der Nachkriegszeit Sprengungen aus, den Rest besorgte später die Bundeswehr. Dies führte dazu, dass heute die Spuren der Anlage fast vollständig beseitigt sind. Das FHQ Tannenberg sowie die Flugabwehrstellung stehen seit 2005 als Bestandteil der Wehrbefestigungen unter Denkmalschutz. Seit 2014 befindet sich Tannenberg auf der Fläche des Nationalparks Schwarzwald. Somit ist eine Begehung nur im Rahmen des Wegegebots möglich. Den Hobbyhistorikern Arno Fröba, Verleger aus Königsfeld, und Friedrich Wein, Brand- und Denkmalschutzexperte aus Horb, kommt das Verdienst zu, außerordentlich akribisch und bei aller Detailfreude anschaulich gearbeitet zu haben. Die Gliederung der Dokumentation entspricht wissenschaftlichen Maßstäben. Dies trifft auch auf den umfangreichen Apparat am Ende des Buchs zu. Er zeigt eindrucksvoll, welcher Forschungsaufwand für das Werk betrieben werden musste. Durch den Lockdown in den vergangenen Monaten wurden die Recherchen jedoch massiv behindert. Fröba und Wein sehen sich darüber hinaus zu großem Dank an zahlreiche Informanten veranlasst. Das Buch "Tannenberg" markiert den vorläufigen Abschluss der dreibändigen Dokumentation über die Befestigungsanlagen im Grindenschwarzwald.

