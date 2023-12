Tierschutzorganisation Peta kritisiert Abschuss am Kirnbergsee

Nilgänse in Bräunlingen

1 Süß, aber insgesamt zu viele: Die große Population an Nilgänsen (im Bild) und Graugänsen am Kirnbergsee soll reduziert werden. Die Stadt Bräunlingen setzt auf Abschuss, die Tierschutzorganisation Peta hält dagegen. Foto: Lutz Rademacher

Der Bräunlinger Gemeinderat hat grünes Licht für die Jagd auf die Vögel am Kirnbergsee gegeben. Die Tierschutzorganisation appelliert an die Entscheidungsträger, von der Tötung abzusehen.









Link kopiert



Auf mehr als 400 Tiere wird der Bestand an Grau- und Nilgänsen am Bräunlinger Kirnbergsee geschätzt: Geflügel, das bei Erholungssuchenden und Badegästen in Verruf gekommen ist.