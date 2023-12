Niedrigschwelliges Angebot: ÖPNV stärken – Schramberger Ein-Euro-Ticket startet im Januar

1 Tanja Witkowski (von links), Susanne Gwosch und Dorothee Eisenlohr stellen das neue Ein-Euro-Ticket für Schramberg vor. Foto: Riesterer

„Gute Nachrichten zu Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität“ kündigt Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr nun an: Das Schramberger Ein-Euro-Ticket startet zum 1. Januar.









Damit wird ein neues niedrigschwelliges Angebot geschaffen, stellte Eisenlohr am Montagnachmittag das Ticket gemeinsam mit Fachbereichsleiterin Susanne Gwosch und Stadträtin Tanja Witkowski nochmals vor. Der ÖPNV, erklären sie, soll attraktiver gestaltet, die Menschen zum Einsteigen in die Busse motiviert werden. Gerade im Verkehrssektor, so Eisenlohr, gebe es auf dem Weg zu weniger CO2-Ausstoß noch vergleichsweise großen Handlungsbedarf.