1 In Nienburg in Niedersachsen ist bei einem Polizeieinsatz ein Mann tödlich verletzt worden. Eine Polizistin wurde angeschossen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Bei einem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Nienburg fallen Schüsse. Ein mutmaßlicher Angreifer stirbt, eine Polizistin wird angeschossen. Noch sind viele Fragen offen.









Nienburg - Nach einem mutmaßlichen Messer-Angriff auf Polizisten in Nienburg an der Weser in Niedersachsen ist ein 46 Jahre alter Mann durch Schüsse tödlich verletzt worden. Zuvor soll der Mann seine Freundin mit einem Messer bedroht haben, wie die Polizei mitteilte. Auch eine Polizistin wurde bei dem Einsatz angeschossen und schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei machte keine weiteren Angaben, wie es zu der Verletzung ihrer Kollegin kam. Ein Diensthund der Polizei wurde bei dem Einsatz ebenfalls verletzt.