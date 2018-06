Niedereschach Zahlreiche Motorradfans bei Touratech Travel Event

Die Biker aus nah und fern sind ganz offensichtlich Schlimmeres gewöhnt und genossen den Abend trotzdem in geselliger Atmosphäre. Auf dem Campingplatz wurde am Freitagabend für die ganze Nacht vom DRK ein "Infopoint" eingerichtet. Wer sein Zelt aufgrund von Überschwemmung oder Zerstörung nicht benutzen konnte oder wollte, hatte die Möglichkeit über den Infopoint einen trockenen Schlafplatz in der Niedereschacher Sporthalle zu beziehen. In Anspruch genommen hat dieses Angebot aber niemand.