2 Foto: © ruslanita – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Katholische Frauengemeinschaft unterstützt Mission in Brasilien / Großzügiges Frühstück als Dank

Wenn es darum geht, Gutes zu tun, dann ist die katholische Frauengemeinschaft Niedereschach sofort mit dabei: So unterstützt sie den Förderverein "Kinderträume", der für eine Mission im brasilianischen Sapé Spenden sammelt.

Niedereschach. Alles begann vor vier Jahren, als der frühere Ortsvorsteher von Kappel, Werner Reich, und seine Tochter Katja beim Frauenfrühstück im Katharinensaal vom Besuch ihres Patenkindes "Mariana" in der Stadt Sapé im Nordosten von Brasilien berichteten.

Dort wurden sie von der italienischen Missionsschwester Sour Lucia aufgenommen, die in Brasilien ihre Lebensaufgabe gefunden hat und schon seit 31 Jahren ein Kinderheim leitet. In mehreren Häusern werden von rund 30 Angestellten bis zu etwa 300 Kinder und Jugendliche vor oder nach der Schule beziehungsweise dem Kindergarten betreut, weitergebildet und mit Essen versorgt. Kinder, die zu weit entfernt wohnen, werden regelmäßig besucht, mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt, und erforderliche Arztbesuche werden für sie organisiert.

Cesare Gianotti lädt in Eisdiele nach Villingen

Nach diesem Frühstück vor vier Jahren überbrachte Monika Reich im Namen der Frauengemeinschaft Niedereschach dem Vorsitzenden des Fördervereines "Kinderträume", Cesare Gianotti, eine Spendenbetrag von 431 Euro. Da man Sour Lucia zwischenzeitlich in Villingen persönlich kennenlernen konnte, stand fest, das segensreiche Tun dieser Frau auch weiter zu unterstützen. Doch die Corona-Krise verhinderte dies zunächst.

Nun aber war es am vergangenen Dienstag wieder so weit: Cesare Gianotti hatte die katholische Frauengemeinschaft zum Frühstück in sein Eiscafé "Zampolli" nach Villingen eingeladen. Groß war die Überraschung, als die Frauen aus Niedereschach das von Cesare Gianotti und seiner Frau Annalisa liebevoll hergerichtete Frühstücksbuffet erblickten. Ein Schild verkündete: "Heute ist alles kostenlos. Wir bitten nur um eine kleine Spende."

Monika Reich begrüßte die Gastgeberfamilie Gianotti mit einem Blumenstrauß, und Cesare Gianotti freute sich, dass so ein Treffen wieder einmal stattfinden konnte. Er berichtete von einem Hilferuf der Schwester Lucia aus Sapé, die eine junge Frau vor der häuslichen Gewalt durch ihren Stiefvater beschützen muss. Deswegen soll ein Haus erworben werden, das der Gefährdeten und später anderen Frauen in Not Schutz bieten kann. Bei Cappuccino und Prosecco genoss man das Frühstück, an allen Tischen wurde eifrig über die Situation in Brasilien diskutiert, und groß war die Bereitschaft, auch weiterhin diesem arg gebeutelten Land zu helfen. Sogar italienische Gäste aus Singen hatten sich eingefunden.

805 Euro kommen als Spende zusammen

Viel zu schnell verging dieser Morgen, und beim Abschied wurde eifrig die Spendenkasse bedient. Cesare Gianotti zählte und heraus kam der Betrag von 605 Euro. Zusätzlich spendete die katholische Frauengemeinschaft Niedereschach aus ihrer Vereinskasse noch 200 Euro, so dass der Förderverein "Kinderträume" allein von diesem Frühstück 805 Euro an die Mission in Sapé überweisen kann.

Abschließender Kommentar des Vorsitzenden Cesare Gianotti: "Es war gigantisch. Danke noch einmal an alle."