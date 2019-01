Niedereschach Vortragsreihe EGON für Unternehmer

Er referiert und informiert zum Thema "Öffentliche Mittel für Gründer und Unternehmer". Ebenfalls in der Eschachhalle, dann am 9. Mai, 19.30 Uhr, geht es um das Thema "Mitarbeiter finden und binden". Referentin ist an diesem Abend Fabienne Gehrig. Sie ist Personalberaterin im Projekt Handwerk 2025 bei der Handwerkskammer Konstanz. Weiter geht die Vortragsreihe in Deißlingen. Am 27. Juni, 19.30 Uhr, im "Hage-Stall" geht es um das Thema "Elektromobilität-Chancen und Risiken, was ist zu tun?". Referent an diesem Abend ist Thomas Weissweiler. Er war viele Jahre Entwicklungsleiter und Geschäftsführer eines High-Tech-Zulieferers der Automobilindustrie und erhielt 2003 den Innovationspreis BW für einen Low-Noise-Kühlventilator.