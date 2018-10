Niedereschach Vom Apfel zum Saft

Angesichts der vielen Äpfel in diesem Jahr entstand die Idee, Äpfel aufzusammeln und damit in die Mosterei zu gehen. Nachdem die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen zehn Säcke voll mit Äpfeln eingesammelt hatten, ging die Fahrt in eine Mosterei in Zimmern. Mit drei Autos war man unterwegs und bei der Mosterei angekommen, halfen die Kinder beim Ausladen der Apfelsäcke, trugen diese zur Apfelpresse, wo die Äpfel in einen Bottich geleert wurden. Dann wurden sie gewaschen und gepresst und schließlich der Apfelsaft durch Erhitzen haltbar gemacht. Auch beim Verpacken des fertigen Saftes in die Kartons, durften die begeisterten Kinder Hand anlegen. Nachdem die Saftkartons im Auto verstaut waren, suchte man sich einen Picknickplatz, wo man das mitgebrachte Vesper verzehrte und dazu natürlich auch gleich vom frisch gepressten Apfelsaft probierte.