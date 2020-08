Niedereschach Unachtsamkeit führt zu schwerem Unfall

Ein 45-jähriger war mit seinem Mazda auf der Rottweiler Straße von Horgen her kommend unterwegs. Aufgrund Unaufmerksamkeit kam er nach links in den Gegenverkehr wo er zunächst mit dem VW eines 46-jährigen zusammenstieß. In der Folge prallte er gegen eines in einer Parkbucht abgestellten Paketzustellerfahrzeug, welches noch gegen einen dahinter abgestellten BMW geschoben wurde.