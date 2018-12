Niedereschach Stark machen für Benachteiligte

Angeregt vom Elternbeirat und der Lehrerkonferenz haben alle Kinder der ersten bis vierten Klasse im Kunstunterricht Postkarten mit Druckmotiven, erst auf Styroporvorlage und dann auf Papier gedruckt, gestaltet. Diese wurden beim Elternsprechtag zum Verkauf angeboten, und mit dieser Aktion konnte ein schöner Erlös erzielt werden. "Und um den Kindern einmal vor Augen zu führen, dass es eben überall auf der Welt auch Kinder gibt, die keine solch tolle Nachmittagsbetreuung haben wir hier in Kappel", so Rektorin Katrin Hoffmann, habe man sich im Unterricht mit den Zuständen befasst, wie sie zum Beispiel für Kinder in Mittelamerika vorherrschen – mit einem Teufelskreis von Armut, Arbeitslosigkeit und mangelnder Schulbildung, aus dem sie sich trotz eigener Anstrengung kaum selbst befreien können. Die Schüler erkannten, dass eine kontinuierliche Hilfe von außen wichtige Unterstützung zur Selbsthilfe wird.

Vor diesem Hintergrund wird der Erlös aus der Postkartenaktion an den "Freundeskreis Las Torres" gespendet, der in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, einen Verein unterstützt, der in drei Elendsvierteln in Caracas Zentren für Kinder- und Jugendbetreuung unterhält: Zwei Tagesstätten für Kleinkinderbetreuung, davon eine zusätzlich mit Kindergarten und Vorschule und zwei Zentren für schulpflichtige Kinder und Jugendliche.