Niedereschach Musikvereine stimmen auf das Fest ein

Es ist stets eine ganz heimelige Atmosphäre und ein besonderer Zauber, der an den Auftrittsorten der Vereine an diesem Nachmittag zu verzeichnen ist. Fast ist es so, als ob an diesem Tag der das ganze Jahr über bei vielen vorhandene Alltagsstress und auch eventuell vorhandene Sorgen und Nöte ausgeblendet werden. Man freut sich darauf, Verwandte und Bekannte sowie alte Freunde aus nah und fern wieder einmal zu sehen, den auf den Heiligen Abend einstimmenden Klängen der Musikvereine zu lauschen, sich ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen und Menschen zu treffen, die man das ganze Jahr über nicht mehr gesehen hat, weil sie nicht mehr in ihrem Heimatort wohnen und nur an Weihnachten für einige Tage zu ihren Familien zurückkehren.

Vor und nach den Auftritten der Musikvereine standen die Besucher oft noch in unterhaltsamen Runden zusammen und tauschten sich aus, und auch bei diesen Gesprächen herrschte eine einzigartige, friedvolle Atmosphäre. So war es wieder in Fischbach, Niedereschach und Schabenhausen. Während in Niedereschach und Fischbach die Musiker unterwegs waren und an vielen Stellen mit ihrem weihnachtlichen Spielen auf Heiligabend einstimmten, trafen sich die Menschen in Schabenhausen an zentraler Stelle vor der Schlierbachhalle, lauschten den Klängen der Musik- und Trachtenkapelle und genossen die weihnachtliche Stimmung.

Und egal ob in Schabenhausen, Niedereschach der Fischbach: Überall gab es genügend Gelegenheit, sich innerlich aufzuwärmen, Durst und Hunger brauchte niemand zu haben, denn von selbst gebackenen Kuchen und Weihnachtsgebäck bis hin zu Waffeln und vielem mehr war für jeden etwas dabei. Ein besonderes Lob gebührte den vielen Musikern, die sich an Heiligabend die Zeit genommen haben, für ihre Mitmenschen zu musizieren und weihnachtliche Freude in die Herzen zu bringen. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.