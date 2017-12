Niedereschach Kunstwerke auf drei Etagen

Die von Heimburgers Schwiegersohn Peter Frey und Enkel Felix musikalische umrahmte Ausstellungseröffnung war eine Hommage an den Künstler, der in diesem Jahr 90 wurde. Während Bürgermeister Martin Ragg den abwechslungsreichen beruflichen und künstlerischen Werdegang Heimburgers aufzeigte, ging die Vorsitzende des Forum Niedereschach, Annette Rienhöfer-Schweer, auf Heimburgers Tätigkeit als Leiter des katholischen Bildungswerks ein. Aus dem damaligen Bildungswerk ist das Forum Niedereschach entstanden.

Heimburgers langjähriger Freund Martin Aichele erläuterte die Ausstellung und die darin gezeigten Kunstwerke. Die Hauptarbeit in der Vorbereitung hatte Heimburger selbst zu bewältigen, so Aichele. Eindrucksvoll erläuterte Aichele die auf drei Etagen im Rathaus gezeigten Kunstwerke. Man habe die Bilder auch danach aufgehängt, wie sie zu den Personen passen, die im jeweiligen Gebäudetrakt arbeiten. So sind im Bürgermeistertrakt Acrylbilder zu sehen, die erst in den letzten Jahren entstanden sind. "Als Abstraktion in Farbe üben sie einen ganz besonderen, unverwechselbaren Eindruck aus. Sie hängen dort, um unserem Bürgermeister immer vor Augen zu führen, in welch bunter Gemeinde er lebt und welch bunte Facetten sie hat", sagte Aichele.

Heimburger selbst war überwältigt und dankte allen die dazu beigetragen haben, dass diese Ausstellung zustande gekommen ist. Als Dankeschön stiftete Heimburger einen Holzschnitt und ein Bild vom zwischen Fischbach und Schabenhausen gelegenen Klosterhof. Die beiden Werke wurden am Ende der Vernissage versteigert, wobei der komplette Erlös den Kindern der Nachsorgeklinik Katharinenhöhe bei Schönwald zu Gute kommen wird.