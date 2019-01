Niedereschach Junge Angler wollen Verantwortung

Niedereschach-Fischbach. Nachdem man jahrelang keinen stellvertretenden Vorsitzenden finden konnte und der verdienstvolle Schriftführer Wolfgang Barwich dieses Amt in Personalunion ausgeübt hat, gab es bei den Neuwahlen gleich doppelt Grund zur Freude. Mit Marco Klausner und Julien Drägert, erklärten sich gleich zwei junge Angler bereit, für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zu kandidieren. In geheimer Abstimmung wurde dann unter der Wahlleitung von Ortsvorsteher Peter Engesser, Julien Drägert mit 13 Stimmen zum neuen Stellvertreter gewählt. Marco Klausner erhielt zehn Stimmen. Der Vorsitzende Martin Eitzert war begeistert und sagte: "Ich bin stolz darauf, dass zwei so junge Kerle so ein Amt und damit Verantwortung übernehmen wollen". Einstimmig wiedergewählt wurden Schriftführer Wolfgang Barwich und die Gewässerwarte Michael Flaig, Jürgen Kröhl und Michael Meier. Schriftführer Wolfgang Barwich rief in seinem Bericht die durchgeführten Aktivitäten 2018 in Erinnerung. Neben zahlreichen Arbeitseinsätzen rund um den Teufensee und entlang der vom Verein gepachteten Fließgewässer, ging Barwich dabei besonders auf die durchgeführten Vorstandssitzungen, das gemeinsame An- und Abfischen, das traditionelle Fischerfest, den Tageskartenverkauf sowie die Teilnahme am Kinderferienprogramm der Gemeinde sowie die unter der Regie des AV in Fischbach durchgeführte "Landschaftsputzete" ein.

Einen Gewinn mit Blick auf das abgelaufene, sehr erfolgreiche Vereinsjahr und einen guten Kassenstand konnte Kassenchef Jörg Schlenker vermelden. Den guten Kassenstand könne man gebrauchen und der könne sich auch schnell wieder ändern, erklärten in diesem Zusammenhang der Vorsitzende des Anglervereins, Martin Eitzert und der Ehrenvorsitzende des AV, Herbert Schlenker. Schlenker erinnerte daran, wie schnell die Kasse geleert war, als man vor einigen Jahren den von "Schwingen" übersäten See von diesen, dem Wasser den Sauerstoff entziehenden Pflanzen, befreien musste und zudem kostenintensiv und mit schwerem Gerät über 20 000 Kubikmeter Schlamm aus dem zuvor abgelassenen See gebaggert habe. Dadurch sei der See tiefer geworden und deshalb habe man mit dem Teufensee im heißen Sommer 2018 im Gegensatz zu vielen anderen Seen keine Probleme gehabt. Der Vorsitzende Martin Eitzert ging ergänzend zu den Ausführungen von Schriftführer Wolfgang Barwich, auf einige weitere, ihm wichtige "Eckpunkte" ein. Außer einigen kleineren Maßnahmen wie dem Verlegen einiger Erdstromkabel und Wasserleitungen im Bereich des vom Verein betreuten Grillplatzes plane man 2019 keine Investitionen im Bereich des Teufensees. Dankbar zeigte sich Eitzert für die durchgeführten Arbeitseinsätze unter anderem auch bei der Landschaftsputzete bei welcher man vor allem entlang der Fließgewässer sehr viel Unrat eingesammelt habe. "Man glaubt gar nicht, was die Leute alles wegwerfen. Das geht hin bis so persönlichen Dingen wie Kontoauszügen und Tagebüchern", so der Vorsitzende. Damit man bei den Arbeits- und Pflegeeinsätzen am See auch Gehölzschnitte von der Seeseite aus durchführen kann, habe man sich ein Tretboot angeschafft, so eine weitere Information des Vorsitzenden.

Keine größeren Schäden habe bislang ein in der Nähe des Sees angesiedelter Biber angerichtet. Bislang habe der unter Naturschutz stehende Geselle lediglich einige Jungbäume beschädigt.