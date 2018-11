Niedereschach Im Einsatz für Kriegsgräberfürsorge

Niedereschach (alb). Im Sitzungssaal begrüßte der Schultes zehn Soldaten der Patenkompanie, die sich vom Rathaus aus aufmachten, um in Niedereschach und im Ortsteil Schabenhausen im Zuge der laufenden Haus- und Straßensammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu sammeln.

Im Ortsteil Kappel übernimmt stets Ortsvorsteher Werner Reich die Sammlung und in Fischbach Ortsvorsteher Peter Engesser. "Wir freuen uns riesig, dass sie uns auch in diesem Jahr wieder unterstützen", sagte Ragg.

Ohnehin sei diese Woche wieder einmal eine Woche der Patenkompanie, so das Gemeindeoberhaupt weiter mit Blick darauf, dass am Sonntag beim Volkstrauertag ebenfalls Soldaten der Patenkompanie in Niedereschach weilen und die Gedenkfeiern mitgestalten werden.