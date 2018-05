Niedereschach Gründungsreigen geht munter weiter

Niedereschach. Im Rahmen dieses Projektes werden angehende Existenzgründer mit ehrenamtlichen Betreuern in Form von Lotsen sowie der Unterstützung der vielen EGON-Partner aus der Region begleitet.

Bürgermeister Martin Ragg, Simone Feilen vom Starter-Center der Handwerkskammer Konstanz und Gunnar von der Grün als Wirtschaftsförderer der Gemeinden Dauchingen, Deißlingen und Niedereschach beglückwünschten Daniel Weis als weiteren über die Existenzgründungsoffensive Niedereschach (EGON) unterstützten Firmengründer. Weis hat als Parkettlegemeister auf dem Sektor Fußbodentechnik mit der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, dem Verlegen und Schleifen von Parkett und Dielenböden und dem Verlegen von Designböden den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Er war zehn Jahre beruflich in Trossingen tätig gewesen, ehe er sich dazu entschloss. Weis hat seinen Parkettlegemeister 2015 mit Erfolg absolviert, die Teile drei und vier in Teilzeit an der Bildungsakademie in Rottweil und Teil eins und zwei, das Praktische über vier Monate an der Berufsschule in Vollzeit in Ehingen.