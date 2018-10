Niedereschach Großer Bahnhof für Bürger-Energieprojekt

Aufgelockert wurde das ­Programm zudem durch einen tollen Auftritt der Boogie-Woogie-Gruppe "Red Socks", in der Alwin Rist selbst das Tanzbein schwang. Für die Bewirtung der Gäste sorgte ein Team des SV Niedereschach.

Niedereschach (alb). Eine viel beachtete Rede hielt beim Festakt der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft "Bürgerenergie Niedereschach" (BEN), Alwin Rist.

"Solch ein Projekt umsetzen zu dürfen, war nur möglich, durch die Akzeptanz und Bereitschaft aller Beteiligten, gemeinsam neue Wege zu gehen. Sich einzulassen auf ein Projekt, von dem niemand hier im Saal wahrscheinlich auch nur eine annähernde Vorstellung gehabt hat, was die Verrückten der BEN da auf sich nehmen um das Ganze umzusetzen", sagte er. Und er gestand ein, dass er und sein Team den Aufwand und die zu investierende Zeit nicht ansatzweise richtig eingeschätzt haben. Mit großem Vertrauen hätten sich die heute 381 Genossenschaftsmitglieder auf die damaligen Versprechen und Aussagen verlassen. Finanzmittel bereitgestellt und auf breiter Linie das Projekt unterstützt. "Heute können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir geliefert haben, was wir versprochen hatten. Ihr Vertrauen in das Projekt wurde nicht enttäuscht. Manchmal fragt man sich schon, woher nimmt man den vielen Mut und das Selbstvertrauen um sich dem allem stellen zu wollen, ohne vor der schieren Größe der Aufgabe zurückzuschrecken", so Rist wörtlich.

Vielleicht lag es in einem gemeinsamen Geist, in dem sich die einzelnen Personen gefunden haben, die sich der Aufgabe gestellt haben. Vielleicht habe es damit zu tun, ein Gespür für Umwelt und Natur zu haben und dringend etwas tun zu müssen um beflügelt vom Zeitgeist etwas verändern zu wollen, um im Rückblick eines Tages feststellen zu dürfen. "Ja, wir haben hier Spuren hinterlassen, die nachhaltig sind."

Vielleicht habe es damit zu tun, dass alle die mit gemacht haben, ganz einfach ihren Heimatort Niedereschach lieben und dieser Heimat etwas geben, etwas bewegen wollten, das aus der Kraft der Bürger hervorgeht. Man könne von unten herauf, durch Selbstbestimmung, Selbstgestaltung beeinflussen, wie man leben und die Heimat gestalten könne. "Wir alle sind Teil jeder Entscheidung, die wir treffen oder auch verwerfen." "Ich möchte an dieser Stelle auch einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde richten und sie ermutigen, solche Momente, wenn sich Türen auftun, Visionen entstehen, diese mit Ihren Mitmenschen zu teilen, diese versuchen zu überzeugen um Ideen zu verwirklichen", so Rist weiter.

Das Gemeinwohl lebe von innen heraus, lebe vom Engagement und der Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich einzubringen. "Ihre Bereitschaft, etwas gestalten zu wollen, verändern zu wollen, zaubert nicht nur ein Lächeln auf das Gesicht Ihrer Mitbürger, nein, auch Sie werden bei sich dieses Lächeln verspüren", sagte Rist weiter.

An die Politik und Verantwortlichen von Staat und Kommune richtete er den Appell, den Menschen die erforderliche Freiheit und Gestaltungsräume zu lassen, sie zu unterstützen und zu ermutigen und das Engagement der Bürger zu nutzen, deren Ideen und Visionen aufzugreifen. "Hören Sie zu und wägen Sie gut ab. Vermitteln Sie ehrlich das Gefühl an die Mitbürger, dass sie ernst genommen werden, dass sie gebraucht werden, dass sie wichtig sind. Dadurch geben Sie Selbstvertrauen und Motivation für mehr Engagement, Ehrenamt und Selbstgestaltung. Sie werden sehen es lohnt sich."

Gleich mehrfach wurde hervorgehoben, dass durch die nun an das Nahwärmenetz angeschlossenen 263 Gebäude, darunter auch die Schule, jährlich klimaschädliches CO2 in Höhe von mehr als einer Million Liter Heizöl eingespart werden. Wer mehr zum Nahwärmeprojekt oder zur Technik in der Heizzentrale erfahren möchte, ist eingeladen, am Sonntag, 14. Oktober, ab 10 Uhr beim "Tag der offenen Tür" die Heizzentrale neben der Schule in der Friedhofstraße zu besuchen.