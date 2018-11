Niedereschach Glasfaserausbau schreitet voran

Ein vorhandener Breitbandanschluss bedeute in der Praxis eine erhebliche Wertsteigerung für jedes Gebäude. Das zeigte sich spätestens, als Vetter einmal anhand einiger Beispiele aufführte, wofür der Glasfaseranschluss in der Zukunft alles benötigt werde. Das fange an bei der immer stärker steigenden Anzahl von Home-Office-Büros bis hin zum Fernseher der Zukunft, der Ferndiagnose durch den Arzt im Gesundheitsbereich bis hin zu Fernwartungen und Überwachungen im Heizungsbereich oder Zählerablesungen.

Wer noch nähere Informationen benötigt, sollte sich möglich sofort mit Andreas Meyer im Niedereschacher Rathaus in Verbindung setzen. Er hilft bei Bedarf auch beim Ausfüllen der Hausanschlussverträge, die sich bei ihm bereits jetzt bündelweise stapeln.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde 2014 von allen Städten und Gemeinden und dem Kreis der Zweckverband Breitbandversorgung für den Ausbau des Glasfaser-Netzes gegründet.

Ziel des Zweckverbands unter dem Vorsitz von Landrat Sven Hinterseh ist es, im Laufe des kommenden Jahres das Backbone-Netz (Hauptleitungen) fertigzustellen, um dann nach und nach Ortsnetze (FTTB/H) zu entwickeln. Spätestens bis 2025 sollen alle Gebäude im Landkreis einen eigenen Glasfaseranschluss erhalten. Durch dieses sogenannte Betreibermodell wird nachhaltig die Möglichkeit geschaffen, leistungsfähige Glasfaser direkt an die Gebäude heranzuführen.

Dagegen kann beim Deckungslückenmodell, bei dem ein Zuschuss an ein privates Unternehmen gewährt wird, obwohl im Gegensatz zum kommunalen Ausbau kaum Einfluss genommen werden kann, um eine flächendeckende Verbesserung in allen Gebieten zu erzielen. Überall, wo es wirtschaftlich darstellbar ist, wird mit FTTB gearbeitet.

Die Projekte werden gemeinsam mit der an der Hochschule Furtwangen University ansässigen Stiftungsprofessur für "Digitale Infrastrukturen im ländlichen Raum" von Jürgen Anders erarbeitet. Der Dozent ist im beratenden Ausschuss des Zweckverbands tätig.

Eine große Bedeutung in der gesamten Planung kommt den Städten und Gemeinden zu. Sie dienen als wichtige Multiplikatoren bei der Information der Bürger und der späteren Vermarktung des Betreibers, der Firma Stiegeler IT.