Niedereschach Gemeinsam zu Tisch am Eschachpark

Niedereschach. Die Vorsitzende der Sozialen Drehscheibe Niedereschach, Monika Weißer, freute sich riesig, dass gleich zum Auftakt die Cafeteria im Pflegehaus am Eschachpark so gut besucht war. Wie gewohnt gab es ein leckeres Essen, bestens zubereitet von Küchenmeister Michael Bantle vom Restaurant "Bantle" in Niedereschach.

Es gab Schweinebraten mit Kartoffelbrei und Rotkraut und danach noch einen Nachtisch.

Für das Essen wird kein fester Preis verlangt