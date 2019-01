Niedereschach Forum bietetso einiges

"Brexit, or not?", die Frage stellt sich bei der "Culinary Journey through the British Isles", die das Forum am Freitag, 8. Februar, 18 Uhr, in der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar veranstaltet. Für Kurzentschlossene sind noch Plätze frei. An diesem englischen Abend bereiten die Teilnehmer mit dem Referenten Stephen Burrows landestypische Gerichte zu und genießen anschließend ihr Dinner. Als Appetizer stehen "Scotch Eggs with variuos Chutneys and Salad Trimmings" auf dem Programm, als Main Course gibt es "Irish Stew" und zum Dessert "English Trifle". Anmeldungen über www.forum-niedereschach.de oder telefonisch bei Renate Hauser, 07728/79 59.