Niedereschach Fesche Madln und flotte Buam feiern ausgelassenes Oktoberfest

Niedereschach (alb). Ein voller Erfolg war am Samstagabend das Oktoberfest des Musikvereins Harmonie Niedereschach in der Eschachalle. Bei den feschen Jungs und Mädels in ihren Krachledernen und Dirndl hat es sich inzwischen wohl herumgesprochen, dass in der Eschachhalle der Punk abgeht, wenn es zum Oktoberfest mit der "Partymaschine XXL – Rebellen in Lederhosen" heißt: "O’zapft is."