Niedereschach Fast alle Wohnungen sind vermietet

Niedereschach. Als Bauträger agierte einmal mehr die FWD-Hausbau aus Dossenheim. Die Betreuung liegt wie bei den anderen Einrichtungen im Eschachpark auch, beim Caritasverbandes im Schwarzwald-Baar-Kreis.

24 neue betreute Seniorenwohnungen sind im aktuellen Bauabschnitt entstanden, fast alle sind bereits vermietet, was auch den Betreuungsaufwand erhöht. Entsprechend hat der Caritasverband nun auch reagiert und mit Monika Blamberger, zusätzlich zu Christina Dreier eine weitere Betreuungskraft für den Eschachpark eingestellt. Damit verbunden sind auch etwas ausgeweitete Bürozeiten der Caritas. Blamberger, die in Niedereschach eine 25-Prozent-Stelle besetzt und zusätzlich im St. Lioba Altenheim in Villingen arbeitet, ist für die Bewohner in den nun bezugsfertigen neuen Wohnungen in Niedereschach zuständig. Christina Dreier bleibt bei ihrer 50-Prozent-Stelle und kümmert sich wie gewohnt um die bisherigen Bewohner. Beide teilen sich zwar das Seniorenbüro, werden vorerst jedoch für die von ihnen betreuten Menschen jeweils getrennte Veranstaltungen anbieten. Dies wird zumindest so lange der Fall sein, bis das Hildegard-Strohm-Stüble, so wie von der Gemeinde beabsichtigt, erweitert wurde. Wie bisher finden im Hildegard-Strohm-Stüble viele Veranstaltungen und Angebote statt, angefangen vom Kaffeetreff der Frauengemeinschaft über Spiele- und Stricknachmittage bis hin zu Vortrags- und Informationsabenden. Wer Interesse hat, sich im Betreuten Wohnen ehrenamtlich einzubringen, ist willkommen, sich mit Blamberger oder Dreier in Verbindung zu setzen.

Die Anfänge des Betreuten Wohnen im Eschachpark, der zentral mitten im Herzen von Niedereschach liegt, gehen bereits auf die Jahrtausendwende zurück, als dort noch alte Fabrikgebäude standen. Im Zuge eines Städtebauförderprogramms wurden diese alten Gebäude abgerissen und das Areal wieder bebaubar gemacht. Der erste Bauabschnitt mit betreuten Seniorenwohnungen wurde 2005 fertig gestellt und besteht aus einem Gebäudeensemble aus drei miteinander verbundenen Häusern.