Niedereschach Fachräume stehen Mittelpunkt

Überall standen Mitglieder der Schulgemeinschaft bereit und beantworteten geduldig und kompetent viele Fragen rund um ihr jeweiliges Fachgebiet. Im Blickpunkt standen die neu geschaffenen Fachräume, die es in der Form und Ausstattung an vielen Schulen so mit Sicherheit nicht gibt. Neben den neuen Fachräumen konnten aber auch die Lernbüros, die Mensa und eine Kunst- und Technikausstellung in Augenschein genommen werden. Zudem gab es gab viele Informationen rund um die Schulsozialarbeit, die Starterklasse, das Bildungshaus, das Lerntablet Snappet, das Schulfruchtprogramm, interaktive Whiteboards, Schulkleidung und den Förderverein der Schule.

Es wurde deutlich, dass an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar auch Dank der von den Gemeinderäten in Niedereschach und Deißlingen bereitgestellten finanziellen Mittel ein hochmoderner Unterricht geboten wird, der es den Schülern einmal ermöglichen wird, in der digitalisierten Welt zurechtzukommen.

Auch ein Bücherflohmarkt fand statt, in dem man günstig Kinder- und Jugendbücher erwerben konnte. Ebenso war für Getränke und einen kleinen Imbiss gesorgt. Viele Eltern, aber auch andere Bürger nutzten die Einladung der Schulgemeinschaft mit Rektor Peter Singer und Konrektor Rainer Morschl an der Spitze, um den heutigen Schulalltag mit seinen vielen Neuerungen näher kennenzulernen.