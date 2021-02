Niedereschach Eine Familie schmückt die Ortsmitte

Nicht nur den Narren schlägt die aktuelle Situation langsam aber sicher auf das Gemüt. In normalen Zeiten wird in Fischbach das Narrenblättle von Mitgliedern der Narrenzunft von "Haus zu Haus" verkauft. Auch diese Tradition kann in diesem Jahr nicht aufrechterhalten werden. Stattdessen wird das Narrenblättle am Samstag, 6. Februar, den Haushalten kontaktlos zugestellt. Im Klartext heißt dies: Das Narrenblatt wird von einem Mitglied der Zunft in die Briefkästen der Häuser geworfen. Ein Überweisungsträger ist beigefügt – und somit kann das Blättle auch kontaktlos bezahlt werden.